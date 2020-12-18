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#معا_لعودة_النبأ
اقتصاد
الغويل يبحث سبل إيجاد حل لأزمة الكهرباء في البلاد
سياسة
الكشف عن صفقة سلاح بنحو ملياري دولار بين حفتر وروسيا
حزب الجبهة الوطنية يعلن "مبادرة سياسية"
صحيفة إيطالية: لقاء متوقع بين حفتر والسراج برعاية روسية
قلق مالطي من زيادة المشاركة الروسية في ليبيا
تقارير فيديو
وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة تتكفل بعلاج جرحى...
تونس تحيي الذكرى السادسة لثورة 14 يناير
أناروز أول مدرسة بجبل نفوسة لتعليم ذوي ...
إغلاق قسم النساء والولادة بمستشفى مصراتة ...
محليات
تجدد الاشتباكات بين "شورى بنغازي" ومليشيات الكرامة...
الهلال الأحمر بمصراتة يواصل عمليات انتشال الجثث في سرت
غارتان جويتان تستهدفان منطقة قنفودة السكنية
إعادة افتتاح قسم جراحة العظام بمستشفى الزاوية التعليمي
محليات
إعادة افتتاح قسم جراحة العظام بمستشفى الزاوية التعليمي
تقارير فيديو
تونس تحيي الذكرى السادسة لثورة 14 يناير
الهلال الأحمر بمصراتة يواصل عمليات...
غارتان جويتان تستهدفان منطقة قنفودة...
إدارة التحكم تعلن إعادة تشغيل شبكة...
تحليق مكثف للطيران الأجنبي فوق قنفودة
"الوطنية النفط" ترفع ملف إغلاق حقل...
لجنة أزمة الوقود تؤكد توفر البنزين...
أوقاف طرابلس تعلن بدأها توزيع الوقود...
انخفاض إنتاج ليبيا النفطي إلى 655...
قوة الردع: استكمال عمليات مداهمة...
سيـاسـة
ألفانو:التقارب الروسي مع حفتر يدفعنا للحصول...
سيـاسـة
الجزائر تجدد موقفها الداعم لتسوية الأزمة في ليبيا
سيـاسـة
مصر تؤكد أهمية الدور العربي في إيجاد تسوية...
سيـاسـة
ثمانية قتلى في غرق قارب مهاجرين في المتوسط
أمريكا تمدد "حالة الطوارئ...
الجزائر تفكك شبكة جواسيس تعمل...
"رايتس واتش": جماعات مسلحة...
الجهيناوي يجدد دعم بلاده جهود...
الخارجية المالطية: الحكومة...
وزيرا خارجيتي مصر وألمانيا...
اجتماع ليبي تونسي على خلفية...
البرلمان العربي يدعم جهود إنهاء...
الرئيسان المصري والفرنسي يبحثان...
الأمن التونسي يفرق مظاهرة...
روسيا: حفتر زار "كوزنيتسوف"...
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