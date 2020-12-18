محليات
"هدوء حذر" في جنزور بعد اشتباكات مسلحة
سياسة
السراج يوقع مذكرة تفاهم لدعم مكافحة الهجرة مع إيطاليا
السراج يوقع مذكرة تفاهم لدعم مكافحة الهجرة مع إيطاليا
 
السراج "مستعد" لتعاون مستقبلي مع الأوروبيين لمحاربة الهجرة
 
السراج يطالب أوروبا بمزيد من الأموال لمنع تدفق المهاجرين
 
الغويل يتفقد مركز ايواء المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس
تقارير فيديو
مداخلة مع المتحدث باسم قوة الردع الخاصة أحمد سالم حول تطورات قضية تفجير الظهرة بالعاصمة طرابلس
مداخلة مع المتحدث باسم قوة الردع الخاصة أحمد سالم...
 
بلدية حي الأندلس تحيي اليوم العالمي للأخصائي ...
 
مكتب الشؤون الاجتماعية الزاوية تقيم احتفالا ...
 
اعتقال أغلب العائلات التي كانت عالقة بقنفودة ...
محليات
غرفة البنيان المرصوص تعلن موعد عودة أهالي سرت إلى مدينتهم
غرفة البنيان المرصوص تعلن موعد عودة أهالي سرت إلى...
 
مصادر طبية: مقتل عنصرين من مليشيات الكرامة في قنفودة
 
مكتب أوقاف صرمان يستنكر حادثة اختطاف الشيخ الحريزي
 
بلدي امساعد يعلن إغلاق المعبر الحدودي مع مصر
محليات
مكتب أوقاف صرمان يستنكر حادثة اختطاف الشيخ الحريزي
مكتب أوقاف صرمان يستنكر حادثة اختطاف الشيخ الحريزي
تقارير فيديو
بلدية حي الأندلس تحيي اليوم العالمي للأخصائي الاجتماعي
بلدية حي الأندلس تحيي اليوم العالمي للأخصائي الاجتماعي
سيـاسـة
مصر وبريطانيا تبحثان جهود حل الأزمة الليبية
مصر وبريطانيا تبحثان جهود حل الأزمة الليبية
سيـاسـة
القادة الأوروبيون يبحثون في مالطا الحد من الهجرة
القادة الأوروبيون يبحثون في مالطا الحد من الهجرة
سيـاسـة
وزيري الخارجية الجزائري والداخلية القطري يبحثان الوضع في ليبيا
وزيري الخارجية الجزائري والداخلية القطري...
سيـاسـة
روسيا تتوقع زيارة قريبة للسراج إلى موسكو
روسيا تتوقع زيارة قريبة للسراج إلى موسكو

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