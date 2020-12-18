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#معا_لعودة_النبأ
سياسة
بلحاج: نحن مع الوفاق وليس مع حكومة أثبتت "فشلها الذريع"
محليات
عائلات قنفودة تتلقى اتصالا من لجنة "شُكلت لإخراجها"
انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى وزارة التخطيط بطرابلس
انطلاق حملة للتبرع بالدم بميدان الجزائر في العاصمة طرابلس
مليشيات الكرامة تمنع الحركة البحرية قبالة ساحل درنة
تقارير فيديو
وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة تتكفل بعلاج جرحى...
ارتفاع كبير في أسعار الأدوية وحليب الأطفال ...
#النبأ ترصد الأوضاع المعيشية لسكان منطقة ...
اختتام احتفالات الأمازيغ بالسنة الجديدة في ...
سياسة
إيطاليا تمنح تأشيرة "شينغن" من طرابلس فبراير المقبل
حفتر يبدي استعداده للمشاركة في أي " لقاءات وطنية برعاية...
مصر وتونس والجزائر ترفض التدخل الخارجي في ليبيا
رئيس الأركان المصري يبحث الأزمة الليبية مع حفتر
محليات
"حكماء ليبيا" يرفض التدخل الخارجي ويحذر من المساس...
تقارير فيديو
ارتفاع كبير في أسعار الأدوية وحليب الأطفال يضفي معاناة...
وصول وحدتي توليد طاقة كهربائية إلى...
انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى وزارة...
حفتر يبدي استعداده للمشاركة في أي "...
جهاز النهر الصناعي يؤكد عودة المياه...
انطلاق حملة للتبرع بالدم بميدان...
مليشيات الكرامة تمنع الحركة البحرية...
مقتل عضو بالمجلس العسكري الخمس برصاص...
شركة الكهرباء تؤكد عودة التيار...
البريقة تؤكد توفر البنزين والديزل...
سيـاسـة
الجزائر تجدد موقفها الداعم لتسوية الأزمة في ليبيا
سيـاسـة
حوالى 180مفقودا إثر غرق مركب مهاجرين في المتوسط
سيـاسـة
مصر تؤكد أهمية الدور العربي في إيجاد تسوية...
سيـاسـة
الأمم المتحدة: انسحاب حركتين متمردتين من...
مالطا تعرض خطة على الاتحاد...
المحتجون في بنقردان يواصلون...
تونس تدعو إلى إنهاء التدخل...
تونس تقيم منطقة صناعية في...
"لوفيغارو": التعاون بين روسيا...
كارتر يؤكد مقتل 80 عنصرا من...
تونس وإيطاليا تجددان الدعوة إلى...
مسؤول بحلف الناتو يصف التواصل...
السفارة الإيطالية تؤكد أنها...
لقاء مالطي بريطاني لمناقشة...
مالطا: الاتحاد الأوروبي بحاجة...
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