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#معا_لعودة_النبأ
محليات
"حكماء بنغازي" يطالب "الرئاسي" بتوضيح موقفه من حرق...
محليات
شورى بنغازي يتقدم في قنفودة بعد "اشتباكات عنيفة"
جهاز الإمداد الطبي يعلن وصول شحنات من المواد الطبية
بلدي سرت يناقش ترتيبات عودة أهالي المدينة
مصلحة المطارات تناقش مع شركة فرنسية توريد سيارات إطفاء حرائق
تقارير فيديو
مداخلة مع المتحدث باسم قوة الردع الخاصة أحمد سالم...
نقص الأدوية ومعدات التشغيل بمركز غسيل الكلى ...
مسابقة الرسم الحر لطلبة التعليم الأساسي في جنزور
شكوى من تردي خدمات شركة ليبيانا فون
محليات
قلق حقوقي حول مصير مدنيي قنفودة
مصدر للنبأ: اعتقال جميع العائلات التي كانت عالقة بقنفودة
غارتان جويتان على مواقع سيطرة شورى بنغازي غرب المدينة
قوات البنيان المرصوص تعثر على ذخائر جنوب سرت
سياسة
تركيا تعيد افتتاح سفارتها في طرابلس
تقارير فيديو
نقص الأدوية ومعدات التشغيل بمركز غسيل الكلى بالجميل
السراج: نسعى للحصول على دعم دولي...
وزارة الاقتصاد بالحكومة المقترحة...
"المركزي" يعلن شروعه في بيع العملة...
جهاز الإمداد الطبي يعلن وصول شحنات...
بلدي سرت يناقش ترتيبات عودة أهالي...
سيالة ينتقد قرار ترمب بحظر سفر...
مصلحة المطارات تناقش مع شركة فرنسية...
مصدر للنبأ: اعتقال جميع العائلات...
غارتان جويتان على مواقع سيطرة شورى...
سيـاسـة
ميركل تدعو أوروبا للعمل مع ليبيا للحد من ظاهرة...
سيـاسـة
القمة الإفريقية الـ28 تواصل جلساتها بأديس أبابا
سيـاسـة
حركة النهضة تدعم جهود الحكومة التونسية تجاه...
سيـاسـة
السودان تؤكد رفضها أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا
أبوالغيظ يؤكد دعم الجامعة...
انطلاق فعاليات المنتدى الوزاري...
الاتحاد الأفريقي يدعو إلى...
"الأوروبي" يطلق المرحلة الثانية...
المرشح لمنصب وزير خارجية أمريكا...
السفارة الأمريكية لدى ليبيا...
مدير "إيني" الإيطالية: توافق...
الاتحاد الأوروبي يبدأ المرحلة...
انتخاب الوزير التشادي موسى فكي...
السيسي يجدد موقف بلاده الرافض...
الولايات المتحدة تجدد تحذير...
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