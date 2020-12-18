محليات
شورى بنغازي: لا ننتمي لأي تنظيم ولا علاقة لنا بالتجاذبات السياسية
شورى بنغازي: لا ننتمي لأي تنظيم ولا علاقة لنا...
محليات
مركز السرايا: إصابة امرأة إثر سقوط قذيفة على منزلها في قنفودة
مركز السرايا: إصابة امرأة إثر سقوط قذيفة على منزلها في...
 
اختتام ورشة عمل بطرابلس تحت شعار "الامتحانات في ليبيا...
 
تنظيم ورشة عمل حول الرعاية الصحية للأسر المحتاجة بصبراتة
 
شورى بنغازي: لا ننتمي لأي تنظيم ولا علاقة لنا بالتجاذبات...
تقارير فيديو
حادثة اختطاف طائرة ليبية تعد الأولى من نوعها
حادثة اختطاف طائرة ليبية تعد الأولى من نوعها
 
تزايد التدخلات الخارجية في الشأن الليبي بعد ...
 
جولات تفتيشية لجهاز الحرس البلدي على المحال ...
 
أقامت مدرسة سمنو ببلدية #وادي_البوانيس برامج ...
محليات
"التريكي":القوة الثالثة صدت هجوما لمليشيات الكرامة...
 
احتفال بتخريج الدفعة الـ37 من طلبة كلية القانون بجامعة...
 
الغرفة المشتركة بني وليد تحذر من المرور عبر طريق سوف...
 
انفجار لغمين أرضيين في أفراد تابعين لمليشيات الكرامة...
محليات
الغرفة المشتركة بني وليد تحذر من المرور عبر طريق سوف الجين-الحاسي
الغرفة المشتركة بني وليد تحذر من المرور عبر طريق...
تقارير فيديو
تزايد التدخلات الخارجية في الشأن الليبي بعد توقيع الاتفاق السياسي
تزايد التدخلات الخارجية في الشأن الليبي بعد توقيع...
سيـاسـة
اتهام ليبي بالمشاركة في إضرام النار بمشرد في مترو برلين
اتهام ليبي بالمشاركة في إضرام النار بمشرد في...
سيـاسـة
خفر السواحل الإيطالي ينقذ 900 مهاجر قبالة سواحل ليبيا
خفر السواحل الإيطالي ينقذ 900 مهاجر قبالة...
سيـاسـة
"الكرملين": بوتين والسيسي بحثا تطورات الأوضاع...
سيـاسـة
كوبلر: أكثر من 33 ألف نازح تلقوا مساعدات غذائية في ليبيا
كوبلر: أكثر من 33 ألف نازح تلقوا مساعدات...

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