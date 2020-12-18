محليات
"الردع": منفذو تفجير الظهرة "عسكريين يتبعون لعملية...
اقتصاد
صنع الله: نحتاج لاستثمارات بقيمة 19 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط
صنع الله: نحتاج لاستثمارات بقيمة 19 مليار دولار لزيادة...
 
"جهاز النهر" يؤكد أن معدلات تدفق المياه عادت إلى طبيعتها
 
بريطانيا تحتضن منتدى ليبيا للاستثمار وإعادة الإعمار
 
صنع الله : إنتاج ليبيا اليومي من النفط الخام انخفض إلى...
تقارير فيديو
مداخلة مع المتحدث باسم قوة الردع الخاصة أحمد سالم حول تطورات قضية تفجير الظهرة بالعاصمة طرابلس
مداخلة مع المتحدث باسم قوة الردع الخاصة أحمد سالم...
 
تفاقم ظاهرة قطع الأشجار في ليبيا أمر يمهد ...
 
هل كل الدهون مضرة بالصحة ومسببة لتصلب الشرايين؟
 
تعرف على فوائد سمك السلمون
سياسة
نائب بالبرلمان يهدد بإعادة إقفال تصدير النفط
نائب بالبرلمان يهدد بإعادة إقفال تصدير النفط
 
الغويل يتفقد وزارة الدفاع وهيئة العمل والتأهيل
 
السراج يؤكد أنه سيلتقي حفتر في غضون أيام وسيعمل معه من "...
 
سي ان ان: الغارة الأمريكية قرب سرت استهدفت مرتبطين بهجوم...
سياسة
الغويل يتفقد وزارة الدفاع وهيئة العمل والتأهيل
الغويل يتفقد وزارة الدفاع وهيئة العمل والتأهيل
تقارير فيديو
تفاقم ظاهرة قطع الأشجار في ليبيا أمر يمهد الطريق لتصحر بيئي
تفاقم ظاهرة قطع الأشجار في ليبيا أمر يمهد الطريق لتصحر بيئي
سيـاسـة
ترامب يضع قيودا على الهجرة من سبع دول من بينها ليبيا
ترامب يضع قيودا على الهجرة من سبع دول من بينها...
سيـاسـة
"الشفافية الدولية" تصنّف ليبيا ضمن الدول...
سيـاسـة
المفوضية الأوروبية ترفض عقد اتفاقية مع ليبيا بشأن اللاجئين
المفوضية الأوروبية ترفض عقد اتفاقية مع ليبيا...
سيـاسـة
كوبلر يبحث مع موغيريني آخر مستجدات الأزمة الليبية
كوبلر يبحث مع موغيريني آخر مستجدات الأزمة الليبية

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